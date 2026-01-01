Пътен инцидент е станал в района на Гоце Делчев. От Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) посочиха, че инцидентът е станал около 18:10 часа на пътя между Гоце Делчев и Долно Дряново.

По първоначална информация, поради здравословен проблем, 57-годишен водач на лек автомобил "Опел" е загубил контрол над автомобила, който е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в лек автомобил "Ситроен".

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От полицията съобщиха, че 57-годишният мъж е починал. Движението в района се регулира от полицейските служители на място.

По-рано днес заради катастрофа беше ограничено движението по пътя между Симитли и Разлог.