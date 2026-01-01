Вече ще губим контролни точки не само след наказателни постановления, но и при влезли в сила хартиени и електронни фишове. Сега водачите у нас имат по 39 контролни точки, като през първите две години от издаването на книжката те са 26.

Новата мярка се отнася и за нарушения, заснети от камери за скорост и при контрол на средната скорост и може да се стигне до отнемане на книжката.

За превишаване на разрешената скорост с над 40 км/ч в населено или извън населено място или при засичане на средна скорост - се отнемат 18 контролни точки. При повторно нарушение санкцията се увеличава до 21 точки, а при системно превишаване - до 26 точки.

"Това дава възможност по преценка на пътните полицаи да се стига до такава санкция. Трябва да се анализира добре съдебна практика. Пътните полицаи трябва да имат самочувствие, че държавата и МВР стоят зад тях и да бъде безкопромисна към пътните хулигани", каза Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадали при катастрофи.