Автобус на градския транспорт е преминал през мантинелата и е навлязъл в насрещното движение на бул. „Цариградско шосе" в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

NOVA

БТА

Инцидентът е станал малко след спирка „Плиска“ в посока изхода на София. Автобусът по линия №204 е преминал през останалите ленти за движение, скъсал е мантинелата и е навлязъл в платното за насрещно движение, където е ударил друга мантинела.

БТА

Двама души са пострадали и са транспортирани в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". Това казаха от лечебното заведение. Единият пострадал е мъж на 45 г., с контузия на ръката, а вторият пострадал е жена на 50 г., с травма на главата и на ребрата.

И двамата пациенти са контакти, в стабилно общо състояние. Предстоят допълнителни прегледи.

В Спешното отделение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ са транспортирани 2 пострадали - 76-годишен мъж и 16-годишно момиче, те са в съзнание и контактни. Двамата преминават подробни прегледи и изследвания.

При инцидента, движещите се в насрещното движение автомобили са успели да спрат навреме и са предотвратили удар с автобуса.

БТА

Причините се изясняват.

Най-вероятно става въпрос за техническа неизправност, съдейки по камерите за видеонаблюдение, но това ще докажат назначените технически експертизи. Това каза директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков на брифинг пред журналисти.

Видимо има наранявания по гумите, но при разследването ще се уточни дали да в резултат на инцидента, каза още той.

По думите на водача на автобуса причината е техническа неизправност, каза още Пелтеков. Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици. И двете проби са отрицателни.

На камерите за видеонаблюдение се вижда, че автобусът започва да поднася и да криволичи по пътното платно и целият автобус се завърта, след което навлиза в мантинелата и я къса, разказа още той.

Водачът на автобуса е 59-годишен с опит като шофьор в градския транспорт. Назад във времето той има три леки пътнотранспортни произшествия и 4 фиша за превишена скорост.

Автобусът е преминал технически преглед само преди седмица и според данните от прегледа автобусът бил в изрядно състояние.