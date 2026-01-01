Мъж е задържан с полицейска мярка за противозаконно отнемане на автомобил и за управлението му под въздействие на наркотично вещество, съобщиха от полицията.

На 26 юли, около 02,35 часа, в град Омуртаг е извършена полицейска проверка на автомобил без регистрационни табели, управляван от 24-годишен мъж. В хода на проверката е установено, че водачът е отнел противозаконно лекия автомобил, който е бил паркиран на ул. „Янтра“ в гр. Омуртаг. Моторното превозно средство е без видими увреждания. Установено е още, че автомобилът не е регистриран по надлежния ред.

При извършен по надлежния ред тест на водача със специализирано техническо средство „Drager Drug Тest 5000” е установено, че той е управлявал автомобила след употреба на наркотичното вещество кокаин. Същият е отказал кръвна проба за химическо изследване.

Задържан е в РУ-Омуртаг. По случая е започнато разследване.