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Гранични полицаи задържаха 27 незаконни мигранти при проверка на микробус с британска регистрация в района между плаж Аркутино и разклона за комплекс „Св. Тома“. Автомобилът е бил управляван от 31-годишен мъж от Бургас без шофьорска книжка. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Бургас. 

Микробусът е бил спрян от служителите на реда около 20:00 ч. в четвъртък. При проверката в товарния отсек на автомобила са открити 27 чужденци без документи за самоличност. От тях 22-ма заявили, че са граждани на Афганистан, а петима - на Пакистан. Те са задържани в Граничното полицейско управление (ГПУ) в Бургас.

Задържан е и водачът на микробуса. Установено е, че той не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Направената проверка за употреба на наркотични вещества е отчела положителен резултат за метамфетамин.

По случая е образувано бързо производство от ГПУ – Бургас. Уведомена е и Районната прокуратура.

Преди седмица 32-ма нелегални мигранти и техният водач бяха задържани на контролно-пропускателния пункт „Пода“ на входа на град Бургас. Тогава за БТА директорът на „Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов коментира, че през лятото се очаква засилен миграционен поток. 

Кореспондент на БТА в Бургас Мая Стефанова
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