Трима възрастни и дете пострадаха при катастрофа между кола и каруца в Пловдивско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 26 юли край Шишманци. 22-гпдишният шофьор е ударил отзад каруцата.

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Водачът на каруцата и пътувалите заедно с него две жени и непълнолетно момченце са били транспортирани в болница.

Няма данни за употреба на алкохол от участниците в произшествието, отрицателен е и тестът за наркотици на младия шофьор на колата.