15-годишно момиче е в тежко състояние и с опасност за живота след снощната тежка катастрофа на автомагистрала "Марица", при която загинаха трима души - 40-годишен мъж, 39-годишна жена и 10-годишно дете.

Пострадалото момиче е транспортирано за лечение в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, настанено е в Клиниката по неврохирургия с опасност за живота и множество травми.

Общо петима души бяха настанени в лечебни заведения, сред които три деца - момчета на 5, 7 и 10 години. 34-годишна жена и трите деца са настанени в хасковската болница. Жената и двете по-големи момчетата са в "Хирургия", а 5-годишното дете е с комоцио в "Неврология". Състоянието им не е тежко и са оставени в болницата за наблюдение.

38-годишен мъж е изписан след преглед.

Трима загинали и шестима ранени при тежка катастрофа на магистрала „Марица“

Инцидентът стана малко след 20:00 часа снощи край село Поляново, в участъка между Хасково и Харманли, в посока Турция. Катастрофирали са два автомобила с германска регистрация, които са се движили един след друг. В тях са пътували общо девет души - по предварителни данни граждани на Ирак с германски паспорти, които пътували към Турция за лятната си ваканция.

Предполага се, че при изпреварване водачите се опитали да комуникират помежду си, когато единият шофьор загубил контрол. Последвал удар между автомобилите, които са скъсали предпазната мантинела, излетели са в крайпътно дере и са се блъснали в дърво. Единият автомобил се е запалил.

Загиналите - мъжът, жената и 10-годишното дете - са пътували в единия автомобил. Другият шофьор, на 38 години, не е получил тежки наранявания и е задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Причините за тежката катастрофа се изясняват.