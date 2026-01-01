Sofia Summer Fest - Летният фестивал на София стартира седмото си издание на 22 юли и ще продължи до 13 септември на познатата си локация в Южен парк II зад музей „Земята и хората“.

На 30 юли от 18:00 часа на Моста на влюбените до НДК ще бъде открита изложбата „Първите 7“, посветена на историята и развитието на Sofia Summer Fest от създаването му до днес. В експозицията са включени 60 фотографии, които проследяват най-ярките моменти от изминалите издания на фестивала и разказват как Sofia Summer Fest се утвърди като едно от най-очакваните културни събития през лятото.

Изложбата ще представи както емблематични кадри от сцената, така и моменти зад кулисите, срещи с публиката и специални инициативи, които през годините превърнаха фестивала в място за култура, срещи и споделени емоции. Посетителите ще могат да проследят развитието на фестивала, разнообразието от жанрове и богатия културен живот, който Sofia Summer Fest предлага на столичани всяко лято.

„Първите 7“ е своеобразен фоторазказ за пътя на фестивала - от първото издание до днес, когато той вече е неизменна част от културния календар на София. Изложбата е покана както към всички, които са били част от тези седем години, така и към онези, които тепърва ще открият магията на Sofia Summer Fest.

„Каним всички да се докоснат до това, което правим вече седем години. Изложбата ще може да бъде видяна до 13 август“, споделят от фестивала.

Програма на SOFIA SUMMER FEST 2026 за месец август

01.08 - 10:00 и 11:30 часа – „Аладин и вълшебната лампа“ – детски театър

01.08 – 16:00 часа – „Брънч за начинаещи“ - Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино.

01.08 – 20:00 часа – „Огледалце, огледалце“ –комедия за човека на XXI век. Участват Маргита Гошева, Иван Бърнев, Лилия Маравиля, Роберт Янакиев

02.08 - 10:00 и 11:30 часа – „Динозаврите“ – интерактивно детско представление

02.08 – 16:00 часа – „Рожден ден“ - Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино.

02.08 – 20:00 часа – „Бон – Бон“ представя „Жълтата подводница“ – концерт

03.08 – 20:00 часа – „Аз, която те обича“ - моноспектакъл на Дарин Ангелов. със специалното участие на: Цветана Манева, Явор Милушев, Юлиан Вергов, Ана Пападопулу, Даниел Кукушев

04.08 – 20:00 часа – „Горката Франция“ - комедия с Александър Дойнов, Александър Кадиев, Екатерина Евро, Фахрадин Фахрадинов, Анелия Луцинова.

05.08 – 20:00 часа – „Quartet Destiny“ Любов без граници – концерт

06.08 – 20:00 часа – „Проект Контрол 2.0.“ - филм и среща със Стойчо Керев

07.08 – 12:00 часа – “Made in EU” – лятно кино на сянка

07.08 – 20:00 часа – „София срещу провинцията“ - Stand Up Comedy

08.08 - 10:00 и 11:30 часа – „Хитранка лисанка“ – детско представление

08.08 – 16:00 часа – „Проклет живот в Париж“ - Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, фокус Франция.

08.08 – 20:00 часа – „И верният отговор е“ - Луиза Григорова-Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева във "винкел комедия"

09.08 - 10:00 и 11:30 часа – „Хензел и Гретел“ – детско представление

09.08 – 16:00 часа – „Забранено за кучета и за италианци“ - Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, фокус Франция.

09.08 – 20:00 часа - "Жена на море" - Stand up Шоу на Здрава Каменова с участието на джаз вокалиста Павел Терзийски

10.08 – 20:00 часа – „Мръсните мисли“ на Капитана, Кючуков и Донски – Stand Up шоу. 18+

11.08 – 20:00 часа – „Без гаранция“ – комедия със Стефания Колева и Деян Ангелов

12.08 – 20:00 часа – „И това ще мине“ три жени на микрофона – Stand up с Красимира Хаджииванова, Оля Малинова и Галя Петкова

13.08 – 20:00 часа – „Неделя Сутрин“ - комедия с Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков, Христо Пъдев, Александър Деянов – Skiller

14.08 – 12:00 часа – „Работническата класа отива в ада“ - лятно кино на сянка

14.08 и 15.08 – 17:00 часа – „Моята София. Младите с кауза“ – събитие на Столична община с много музика, спорт, изкуство, наука, каузи и вдъхновение. ВХОД СВОБОДЕН

15.08 - 10:00 и 11:30 часа – „Дядовата ръкавичка“ – детско представление

16.08 - 10:00 и 11:30 часа – „Рибарят и златната рибка“ - детско представление

16.08 – 20:00 часа – Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ с вокално трио 3 1/2 – концерт

17.08 – 20:00 часа – „Градски ЛЕГЕНДИ“ - комедия по недействителен случай с Мая Бежанска, Филип Аврамов, Илияна Лазарова, Асен Лозанов, Светломир Радев и Фахрадин Фахрадинов

18.08 – 20:00 часа – „Оставам за малко“ - с участието на Стефания Колева, Герасим Георгиев - Геро, Катя Иванова, Александър Григоров или Димитър Живков

19.08 – 20:00 часа – „Петък вечер“ - с участието на Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков, Христо Пъдев, Александър Деянов – Skiller

20.08 – 20:00 часа – „Идиотът звъни три пъти“ - комедия с Антоан Петров - Анди, Дона Вълова, Петьо Петков-Шайбата, Мая Бежанска, Асен Лозанов

21.08 - 12:00 часа – “Made in EU” – лятно кино на сянка

22.08 - 10:00 и 11:30 часа – „ПиноККио“ – детско представление

22.08 – 16:00 часа –„Марсел, дядо Коледа и малкият доставчик на пици“ - Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, фокус Франция.

23.08 – 16:00 часа –„Ернест и Селестин. Пътуване в Шарабия“ - Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, фокус Франция.

23.08 – 20:00 часа - "На гребена на вълната" - комедия с участието на Здрава Каменова и София Бобчева.

24.08 – 20:00 часа – „Жена ми се казва Борис“ - комедия със Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Петьо Петков-Шайбата, Диана Любенова, Ернестина Шинова, Жанина Дончева

25.08 – 20:00 часа - „Кучки“ - комедия със Станимир Гъмов , Невена Бозукова, Албена Павлова , Даниел Пеев и Петьо Петков – Шайбата

26.08 – 20:00 часа - „Петата Стъпка“ – с участието на Бойко Кръстанов и Юлиан Вергов

27.08 – 20:00 часа - „Съседите отгоре“ - Лилия Маравиля, Силвия Петкова, Емил Марков и Иван Бърнев влизат в бурни отношения „по съседски“ в тази комедия

28.08 – 11:00 часа – „Музика в джоба“ – куклен спектакъл за деца от 3 до 7

28.08 – 20:00 часа – „Баща ми се казва Мария“ - комедия със Станимир Гъмов , Румен Угрински , Стефан Рядков , Петьо Петков - Шайбата , Жанина Стоилова и Невена Бозукова

29.08 – 10:00 и 11:30 часа - „Динозаврите“ – интерактивно детско представление

29.08 – 20:00 часа – „От кръста надолу“ - комедия със Станимир Гъмов,Румен Угрински и Цветомир Иванов

30.08 – 10:00 и 11:30 часа – „Подарък за таралежко“ – детско представление

30.08 – 20:00 часа – „Баща ми се казва Мария - на село“ - продължения на хита със Станимир Гъмов , Румен Угрински , Стефан Рядков , Петьо Петков - Шайбата , Жанина Стоилова ,Невена Бозукова, Албена Павлова / Диана Любенова и Цветомир Иванов.

31.08 – 20:00 часа – „Хомеопатия за душата“ – Stand up с Капитана. 16+

Билети за събитията са налични в билетната мрежа на Eventim.

Повече информация за Sofia Summer Fest, както и пълната програма може да намерите на: сайта на фестивала и страниците в социалните мрежи Facebook и Instаgram.

NOVA е медиен партньор на Sofia Summer Fest.