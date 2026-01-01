Млад шофьор се заби в стълб, след като прави дрифтове в Софийско, съобщиха от полицията.

Минути след 17 часа на 26 юли гражданин сигнализирал в полицията за автомобил, който прави дрифтове по главната улица на село Видраре.

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На място веднага бил изпратен автопатрул, който установил, че междувременно автомобилът е самокатастрофирал в електрически стълб.

Водачът, на 21 години от с. Равнище, е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, като пробите му са дали отрицателен резултат.

Нарушителят е санкциониран с акт и фиш по Закона за движение по пътищата. Свидетелството му за правоуправление е отнето, а автомобилът временно е спрян от движение.