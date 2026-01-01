Нови пет случая на заразени с морбили са установени в Угърчин, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч. Издирени са контактните и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища, допълват от инспекцията.

Седмица по-рано заболелите от морбили в Угърчин бяха девет.

Пет нови случая на морбили в Ловешко

От РЗИ – Ловеч информират още за един случай на салмонелоза (в Ловеч), четири на лаймска борелиоза (три в Троян и един в Априлци), два на хепатит В (Троян и с. Дерманци) и един на гонорея (Ловеч).

Регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 18,28 на 10 хиляди население – колкото и в предходната седмица. Здравните власти определят заболяемостта като ниска и обичайна за сезона.