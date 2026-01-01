59-годишен мъж от Велики Преслав е задържан, след като е бил заловен да шофира с 5,35 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен. Автомобилът му е иззет.

Около 10:10 часа на 24 юли екип на Районното управление във Велики Преслав спрял за проверка на ул. „Кирил и Методий“ товарен автомобил с шуменска регистрация.

Зад волана бил 59-годишен местен жител, който видимо бил в нетрезво състояние. При проверката с дрегер уредът отчел 5,35 промила алкохол.

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Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест. Автомобилът е иззет, а по случая е образувано бързо полицейско производство.

Говорителят на ОДМВР – Шумен Ася Аспарухова уточни за БТА, че към момента няма постановление на прокуратурата за задържане на мъжа за срок до 72 часа.

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По думите ѝ отчетените 5,35 промила са рекордно висока концентрация на алкохол, установена с дрегер на територията на област Шумен.