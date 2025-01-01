Хванаха 38-годишен шуменец да шофира след употреба на алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Проверката от екип на пътна полиция е извършена малко след 02:30 часа на 16 ноември. На бул.“ Славянски“ в Шумен е спрян водач на лек автомобил "Тойота" с шуменска регистрация.

Тестван е с дрегер, отчетени са 2,52 промила алкохол в издишания въздух. Не е дал кръвна проба за анализ.

Мъжът е задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Автомобилът е иззет. Случаят се разследва.