Районна прокуратура – Ботевград привлече в качеството на обвиняем 36-годишния С.И. за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

На 10 ноември 2025 г. в село Врачеш, община Ботевград, мъжът е шофирал лек автомобил по ул. „Плиска“, когато бил спрян за проверка.

Солидно почерпен: Хванаха шофьор с внушителните над 4 промила алкохол

По надлежния ред с техническо средство е било установено наличие на алкохол в кръвта на водача с концентрация 4,23 промила, съобщиха от прокуратурата.

По случая се води разследване. С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

В хода на разследването е установено, че през април 2024 г. мъжът е бил осъден за същото деяние.