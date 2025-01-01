Двама души са загинали при катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил на Присовските завои край Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Загинали са водачът и пътникът в леката кола. Други двама души са пострадали, единият от които тежко.

Тежкият пътен инцидент, станал около 19:30 ч., временно затвори за движение пътя Велико Търново - Гурково.

Причините за произшествието се изясняват. Леките автомобили се пренасочват през Дебелец.

По неофициална информация, водачът на лекия автомобил е предприел изпреварване на няколко коли, навлиза в насрещното и се удря в тира.