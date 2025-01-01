Отвлякоха 23-годишна жена в Монтанско, съобщиха от полицията.

На 28 декември е подаден сигнал за отвличането на младата жена, която живее в село Дъбова махала.

Тя е била отвлечена от няколко души с два автомобила и след като са я качили насила в една от колите, са потеглили в посока към Монтана.

След разследване е установено, че извършители са 68-годишният ѝ съпруг и седем негови роднини.

Тя е установена на територията на Районно управление-Годеч. Групата е задържана и по случая се води разследване.