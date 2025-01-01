Двама мъже и една жена отвлякоха 21-годишно момиче в Свиленград. Това съобщиха от прокуратурата.

Младата жена е била отвлечена насила и натикана в лек автомобил, в който са се намирали тримата обвиняеми.

Има данни за нанесени удари върху пострадалата.

Сигналът за изчезналото момиче е подаден на 13 ноември на тел. 112. От прокуратурата отбелязаха, че за двама от обвиняемите – мъж на 27 години и жена на 44 години – деянието е извършено при рецидив. Те имат многократни осъждания. За тях законът предвижда лишаване от свобода между 10 и 20 години.

Задържаха трима украинци, отвлекли непълнолетно момче в София

Третият обвиняем е мъж на 40 години. За него законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 7 до 15 години.

Момичето е открито няколко часа след подадения сигнал за отвличането.

Тепърва ще се установява дали е имало личен мотив за извършеното престъпление. Има данни, че извършителите и пострадалата са имали отношения назад във времето, но това предстои да се изясни, уточниха от прокуратурата.

Към момента продължават действията по разследването.