Кирил Петков публикува снимка на Борисов и Путин във Фейсбук и коментира изказването на Борисов от по-рано днес по повод Възродителния процес, в което лидерът на ГЕРБ използва думите "пребоядисани млади комунистчета".

"Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов! Кой е награден с ордена Ломоносов за опазването на паметника на съветската армия? Борисов!", пише Петков.

Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате (ВИДЕО)

"След 10 години управление на Борисов, като премиер какво заварих: 100% зависимост от руска газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, Лукойл, който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен Турски поток, за да даде възможност на Русия да доставя своята газ на Централна Европа въпреки войната.

Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници!", завършва поста си Петков.

По-рано днес във видеообръщение Бойко Борисов коментира действията на свои политически опоненти с думите: „Играете си с нещо, което не разбирате“.