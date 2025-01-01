Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за месец ноември 2025 г., които ще покрият част от разходите на битовите крайни клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители.

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката, чиято цел е да осигури предсказуемост на сметките за ток, независимо от колебанията на борсовите цени.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран, но цената за битовите потребители остава фиксирана за срок от една година и се определя от регулатора. В същото време електроснабдителните дружества купуват електроенергия от борсата на пазарни цени, а я продават на домакинствата на регулирана цена.

През ноември 2025 г. пазарната цена на електроенергията е надвишавала базовата цена от 140,03 лв./MWh. В тези случаи крайните снабдители получават компенсации от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като сумите вече са отразени във фактурите на потребителите.

КЕВР прилага и допълнителни механизми за контрол при изчисляването на компенсациите, с цел предотвратяване на недобросъвестни практики от страна на доставчиците.

Определените компенсации за периода от 1 до 30 ноември 2025 г. са:

49,49 лв./MWh без ДДС

49,55 лв./MWh без ДДС

49,55 лв./MWh без ДДС

104,54 лв./MWh без ДДС

Решението на КЕВР ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.