Напрежение в Минерални бани заради вдигането на таксата за битови отпадъци.

Членове и симпатизанти на "ДПс-Ново начало" протестираха срещу увеличението на такса "Битови отпадъци" в Общината. Проявата на недоволство започна преди заседанието на Общинския съвет, на която трябваше да бъде гласувана докладната на кмета на общината Мюмюн Искендер за повишаването на ставката на налога с 85 процента за граждани и 25 процента за фирми, което беше и прието на сесията.

Участниците в протеста издигнаха лозунги срещу, по техните думи, необоснованото вдигане на налога. Те скандираха и с искане за оставка на кмета. Това е скандално и нечовечно, коментира народният представител Станислав Анастасов. Случва се преди влизането ни в еврозоната и само да се удовлетворят мераците на кмета.

Кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер се връща на поста

"Той е обикалял населените места и е заплашвал хората", каза Анастасов. По думите му, населението в района вече е събрало над 1000 подписа, които ще бъдат връчени на омбудсмана. Ще жалим решението пред областния управител, няма да оставим нещата така, добави депутатът.

Кордон от служители на реда раздели протестиращите от контрапротест в защита на Искендер, който беше на входа на Общината. Това е втори протест в Минерални бани с искане да не се увеличава общинската такса. Първият се състоя на 1 декември.

Контрапротест в Минерални бани застана в защита на кмета Мюмюн Искендер и намерението за вдигането на такса "Битови отпадъци" в Общината. Привърженици на кмета и общинското ръководство, както и членове и симпатизанти на Алианса за права и свободи (АПС) застанаха на входа на сградата на общинската администрация с цел да не допуснат на заседанието на Общинския съвет, на което се разглеждаше увеличението на налога с 85 процента за граждани и 25 процента за фирми, организираните от "ДПС-Ново начало" недоволни.

Между двете групи беше разположен полицейски кордон. Подкрепящата кмета скандираше "Мафия" в отговор на призивите на опонентите за оставка на Искендер.

"Увеличението на таксата е просто неизбежно", заяви Искендер. Такова действие не е предприемано от 2017 година. Проучили сме как стои въпросът в други общини. Дори след вдигането на налога в цяла България ние оставаме с едни от най-ниските данъци като цифрово изражение, посочи Мюмюн Искендер.

Това е втори контрапротест на привърженици на кмета и АПС. Първият беше на 1 декември.