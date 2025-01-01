Разследват три случая на домашно насилие на Бъдни вечер в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 24 декември е подаден сигнал от 54-годишна жена, че в Казанлък, мъжа с който живее на семейни начала - 46-годишен е отправял закани.

Двама мъже пребиха жените си в Пернишко

Мъжът е бил задържан. При друг случай - жена стана жертва на насилие в Стара Загора. 48-годишна жена е заявила, че приятелят ѝ я е блъснал.

На жената е била оказана медицинска помощ и е била освободена. Мъжът е установен - 50-годишен и е бил задържан.

На 24 декември е подаден и сигнал, че се чуват викове и заплахи от апартамент в Стара Загора. 52-годишен мъж осъществил насилие спрямо 50-годишната си съпруга, като ѝ причинил лека телесна повреда. Мъжът е бил задържан.

На 23 декември пък е бил подаден сигнал от 45-годишна жена, че от дълго време е подложена на системен психически и физически тормоз от мъжа, с който живее на семейни начала - 49-годишен, а по-рано вечерта, в Стара Загора, той й нанесъл побой. Мъжът е бил задържан.