Разследват няколко случаи на насилие в Пернишко, съобщиха от полицията. На 27 декември е подаден сигнал от 63-годишен мъж, че в Перник е нанесен побой на 34-годишна жена от живеещия с нея на семейни начала 38-годишен мъж.

Мъжът е нанесъл удари с ръце по тялото и главата на жената. Същата е освидетелствана, а мъжът е бил задържан. Отново на 27 декември е бил подаден сигнал в Районно управление-Брезник от 33-годишна жена за това, че ѝ е нанесен побой от 37-годишния ѝ съпруг.

Мъж нападна с удари майка си, друг брат си

Той е удрял жената с ръце и крака по лицето и тялото, с което ѝ е нанесъл лека телесна повреда в условията на домашно насилие. След побоя мъжът се е укрил и в момента продължава издирването му

При друг случай - 35-годишен мъж е задържан за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди. Инцидентът е станал на 25 декември.пред денонощен магазин в пернишкия кв. „Изток“.

Възникнал е спор между три лица, при който той е нанесъл удари с ръка и стъклена бутилка на двама 55-годишни мъже.