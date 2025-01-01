Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото, предупреждава МВР и призовава при съмнение за измама или друга злоупотреба незабавно да подадем сигнал на тел. 112 или да посетим най-близката структура на министерството.

От МВР отправят превантивни съвети към гражданите във връзка с официалното въвеждане на еврото като платежно средство от 1 януари 2026 г.

МВР предупреждава за измамници около въвеждането на еврото (ВИДЕО)

Началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ гл. инспектор Златка Падинкова препоръчва да не се предоставя лична и банкова информация (ЕГН, номер на банкова сметка, банкова карта, ПИН код и др.) на непознати без значение за какви се представят. Да бъдем предпазливи при получаване на телефонни обаждания или електронни писма, които привидно са от банки, пощи, полиция или други институции. Падинкова отбелязва, че подобна комуникация често изисква да споделим или потвърдим лични или банкови данни, което в никакъв случай не трябва да правим. За да избегнете финансова злоупотреба, прекъснете подобно повикване по телефона, да не отваряте подобни линкове в електронни писма, предупреждава гл. инспектор Златка Падинкова.

Полиция и жандармерия ще обхождат пощите след въвеждането на еврото

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса, посочиха от МВР по повод официалното въвеждане на еврото като валута у нас от 1 януари 2026 г. Очаква се тогава пощенските клонове да бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.