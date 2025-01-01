При пожар в помещение на партерен етаж на жилищна сграда в ж.к. „Лозенец“ в София е загинала 42-годишна жена. Сигналът за инцидента е получен около 12:21 ч. на 28 декември. При пожара е унищожено домашно имущество, отпадъци, опушени са и стените на помещението. Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си.

През изминалото денонощие са потушени 109 пожара в страната. Огнеборците са реагирали на 353 сигнала за произшествия. Лъжливите повиквания са девет.

Пожарникарите от Ямбол са помогнали за потушаването на огън, възникнал в турски тир, превозващ мандарини. Инцидентът е станал между селата Окоп и Калчево. На мястото на пожара са изпратени два пожарни автомобила. Шофьорът на тежкотоварния автомобил не е пострадал. Унищожени са влекачът, както и голяма част от ремаркето на автомобила.

Мъж и жена загинаха при пожари в София

С преки материални щети са възникнали 24 пожара. От тях 15 в жилищни сгради, две в спомагателни, временни или паянтови постройки, три в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 85 пожара, основно в сухи треви, отпадъци, при повреда на готварски уреди и др.

Извършени са 235 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са съдействали при катастрофи, за отстраняването на дървета, камъни и др.

Във връзка със силния вятър в страната вчера, пожарникарите са реагирали на 300 сигнала за паднали дървета и опасни предмети.

Силният вятър причини материални щети в общо 26 области в страната, съобщиха вчера за БТА от ГДПБЗН.

Няма пострадали хора при влошената метеорологична обстановка.