Руските сили напредват по цялата фронтова линия в Украйна, докато силите на Киев са съсредоточени върху отбраната и върху опити за противодействие на настъплението, заяви днес началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, цитиран от Ройтерс.

"Войските на обединената групировка извършват настъпление на практика по целия фронт. Нанасяйки поражение на противника, войсковите съединения и части успешно напредват в дълбочина в неговата отбрана", каза той, цитиран от ТАСС, в доклад до върховния главнокомандващ - президента Владимир Путин.

На предавана по телевизията среща с президента Путин и други висши военни ген. Герасимов съобщи, че през 2025 г. руските войски са завзели 6460 квадратни километра територия в Украйна, включително 334 села.

"През декември бяха освободени над 700 кв. км територия и 32 населени места, което е най-високият показател за напредване за месец за цялата година", допълни Герасимов.