39-годишен мъж е задържан от Софийската районна прокуратура, след като се е заканил с убийство на друг мъж в столичния квартал „Младост“.

Инцидентът е станал на 26 декември около 11:00 часа пред жилищен блок в квартала. По данни на разследването обвиняемият е отправил тежки заплахи като: „Ще те убия“, „Ще те ликвидирам“, както и заплахи към детето на пострадалия. Потърпевшият е възприел думите като реална заплаха и е подал сигнал.

По случая е образувано досъдебно производство. Законът предвижда до 6 години затвор за подобно престъпление.

С постановление на прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. От прокуратурата уточняват, че той е осъждан и преди.

Прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“. Очаква се съдът да се произнесе по случая.