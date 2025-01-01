Хванаха 34-годишен шофьор без книжка с положителна проба за три вида наркотици в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Той е шофирал на ул. "Августа Траяна" на 27 декември. Тестът му е отчел употреба на канабис, амфетамин и метамфетамин.

Мъжът е попречил на униформените да изпълнят задълженията си, като не е спрял на подаден сигнал за извършване на проверка.

Водачът е реализирал катастрофа с незначителни материани щети по други две коли. Той е бил задържан.