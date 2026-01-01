За броени минути униформени задържаха 38-годишна жена, опитала да обере търговски обект в Ямбол, съобщиха от полицията.

На 24 юли е подаден сигнал, че в обект на ул. „Търговска“, влязла жена с пистолет, която направила опит противозаконно да отнеме оборота.

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Тя е заплашила служителката и e счупила преградно стъкло пред касата. Жената е напуснала помещението без да вземе нищо.

Жената е установена. Иззет е газ-сигнален пистолет. Тя е привлечена като обвиняема и е арестувана за 72 часа.