Автобус катастрофира на столичния булевард „Цариградско шосе“ в посока Орлов мост, след като се удари в разделителната мантинела и я скъса.

След инцидента превозното средство е препречило и платнoто за движение в излизане от София, което е довело до сериозни затруднения в трафика, пише NOVA .

NOVA

На място са изпратени екипи на полицията и аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата. Няма официална информация за пострадали. Автобусът е спрял хода си в бетонен ограничител.