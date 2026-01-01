Възпитателката, удряла и влачила деца по пода в Столична детска ясла „Проф. д-р Иван Митев” в ж.к. „Изток”, ще бъде освободена дисциплинарно. Това стана ясно от думите на директора на детската ясла Елена Атанасова, която коментира случая в ефира на „Здравей, България”. За агресията пръв сигнализира кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев. В пост в социалните мрежи той написа, че на записи от камери се вижда как възпитателка е удряла и влачила няколко деца по пода и им е дърпала ушите.

„Получихме в районната администрация сигнал от родители за извършено насилие над детето им. Незабавно разпоредих проверка и уведомих компетентните органи. Извършихме проверка съвместно с Първо районно полицейско управление. На базата на информацията от камерите, които са разположени почти навсякъде в яслата и са с висока резолюция, се потвърдиха опасенията, посочени в сигнала”, коментира Делян Георгиев в ефира на предаването.

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По думите му на записите се вижда как един от възпитателите в яслата дърпа едно дете за ухото. „Не бих искал да навлизам в повече подробности, тъй като в момента се води разследване. От вчера има и преписка в СГП по темата, затова изчакваме компетентните органи да се произнесат. В нито една детска градина или ясла няма място за подобно поведение. Като районен кмет няма да позволя това да се случва в детските заведения в нашия район. Уведомил съм и дирекцията на Столична община, както и съм изпратил писмо до директора на яслата с искане за дисциплинарно освобождаване на въпросната служителка”, заяви Георгиев.

Той коментира още, че става въпрос за инцидент, който касае един работен ден, но засяга няколко деца. „Щом прокуратурата е сезирана по случая, очевидно не става въпрос само за едно подръпване на ухо. Дори и да ставаше дума само за такова действие, аз лично считам, че това е абсолютно недопустимо поведение в детска ясла. За периода, в който съм кмет на района, нито веднъж не съм получавал подобен сигнал. Затова съм изключително притеснен и разочарован от ситуацията”, допълни кметът на район „Изгрев“.

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Директорът на детската ясла Елена Атанасова коментира, че въпросната възпитателка работи от една година в детското заведение. Преди това е била йога учител. „Такъв служител няма място сред нас. Това се случва извън присъствието на други колеги. Поискано е обяснение от целия персонал в групата и никой не е видял, но на камерите се вижда. Никога не съм го очаквала от нея, защото тя е преподавател по йога, еродиран човек и съм потресена от случая”, каза Атанасова.

„Когато си прекратих отпуската, за да разследвам случая, тя си взе болничен и изпрати своето обяснение по електронната поща, в което пише, че няма физически контакт с определеното дете, за което майката е дала оплакване”, коментира още директорът.

Психологът на детската ясла Ирена Василева посочи, че това категорично е изолиран случай. „Децата идват с желание, чувстват се обичани и добре при нас”, каза тя. Психологът на детската ясла коментира още, че служителите, които постъпват на работа, не минават проверка за това каква е психическата им подготовка.