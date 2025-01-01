Ако се констатира, че не са изпълнени служебни задължения, ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност в случая от Каблешково. Това увери пред журналисти в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев по повод разследвания случай за проявена агресия от учителка спрямо четиригодишно дете в детска градина.

"Към днешна дата това, което можем да кажем, е, че много трудно можем да докажем имало ли е насилие", коментира Вълчев, цитиран от БТА. Министърът допълни, че ще изчакат проверката на прокуратурата, защото по думите му не бива да се произнасят присъди, преди да има достатъчно доказателства.

Той посочи, че сигнал е бил подаден от родителите, включително и в Регионалното управление по образование (РУО), още през март и очаква скоро да му бъде докладвано дали е имало липса на институционална реакция. „Най-вероятно е имало от страна на РУО, въпреки, че когато говорим за детски градини, РУО не са водещи, а Общината е водеща. Доколкото разбирам - Общината е правила проверки неведнъж“, каза още Вълчев.

По думите му Министерството на образованието и науката затяга мерките в детските градини, но сред тях на този етап не е поставянето на видеокамери в детските заведения. Той посочи, че дебатът по темата е сложен, тъй като е свързан и с личните данни. Вълчев добави, че дори един родител да не е съгласен, няма как да се поставят камери. Имаме много въпроси, които трябва да бъдат решени, за да говорим за камери в детските градини, каза още министърът.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство за предполагаемото насилие над дете в детска градина в град Каблешково, община Поморие, бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.