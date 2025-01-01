Готови са заключенията по съдебно-медицинската експертиза - към настоящия момент не са налице доказателства относно извършване на сексуално насилие по отношение на детето, както и извършване на блудствени действия с него. Това заяви пред журналисти в Бургас районният прокурор Мария Маркова.

И допълни, че експертизата показва, че няма наличие на увреждания в половите органи в областта на интимната област на детето. „Вярно е, че има увреждания по пръстчетата, но както е посочено в съдебно-медицинското заключение, се касае за наличието на бели линии по самите пръстчета на двете ръчички. Посочено е, че това може да стане с притискането върху твърди предмети, но знаете, че малките деца в детските градини играят с дървени играчки. В никакъв случай не искам да неглижирам това заключение, ще продължава и разследване в тази насока - да се установи от кого са извършени, ако това е станало в детската градина“, заяви прокурорът.

Има разминаване в медицинските заключения относно блудствените действия. Документи, предоставени от семейството преди разследването, получени от частни прегледи, установяват разкъсване на химена на 4-годишното момиченце. Назначената от разследващите медицинска експертиза обаче опровергава това. Затова е взето решение за назначаване на втора независима съдебно-медицинска експертиза, която все още не е готова.

Сигналът за случая е подаден от майката към полицията. „Веднага е бил задействан координационен механизъм - още януари месец“, разказа Маркова. Тя отрече прокуратурата да е бавила разследването, но призна, че срокът му е бил удължаван.

Детето към момента се намира в семейна среда и не посещава детска градина, а „учителката продължава да си е учителка“. „Семейната среда по социален доклад показва едно много добро семейство с много добри взаимоотношения и отглеждане на трите си деца“, каза тя.

Няма данни за стари престъпления на възпитателката, която семейството на детето от Каблешково обвинява във физическо и сексуално насилие. Тя е разпитана и отрича обвиненията.

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова увери общността, че за делото за насилието в детска градина "Радост" в поморийския град Каблешково е проведена работна среща още през месец юли.

„Извършени са всички необходими процесуално-следствени действия - в това число и разпит на малолетното дете в синя стая, проведени са механизми със съответните институции, начертани са мерките“, допълни тя.

"За нас това е едно от приоритетните дела. Искам да уверя обществото, че то се провежда ритмично и в законоустановените срокове. Разпитани са множество свидетели от персонала и от родители. Малко по-щекотлив е момента с разпита на малките деца, тъй като там следва да се преценят травматичните психически увреждания от тази категория престъпления. Знаете колко трудно се разследват деца, когато се касае за блудствени действия с малолетни".