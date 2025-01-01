Прокуратурата проверява случай на физическо, психическо и сексуално насилие от възпитателка над 4-годишно момиченце в детска градина "Радост" в поморийския град Каблешково.

Случаят е отпреди 10 месеца, като информация за него беше оповестена след журналистическо разследване. Междувременно община Поморие излезе с позиция за скандалния случай с насилието над дете в детска градина, който предизвика вълна от възмущение.

Разбираемо е огромното недоволство и гнева, които изпълниха и мрежите, и сърцата на всички ни в последните два дни. Материалът „Разследване: Скритата истина в една детска градина“ докосва и провокира много размисли, усещане за безпомощност и тъга, съчетана с желание за отмъщение. Отмъщение към кого обаче?

От два дни екипът на детска градина "Радост" в Каблешково е залят от обиди, клетви и откровени заплахи за живота. Да, видеото е силно и въздействащо, но реалното разследване все още е в ход.

Органите нап полицията вече свършиха своята работа и сигналът е предаден към прокуратурата. Не оневиняваме, не обвиняваме и не защитаваме никого. Но в наши дни не е трудно да се даде повод за омраза или да се създаде скандал. По-трудно е да сме търпеливи за истината.

И да, недопустимо и нечовешко е децата ни да са подложени на подобни издевателства. Но е недопустимо и нечовешко да се хвърлят недоказани обвинения. Уверяваме ви, че при доказване на вина, конкретната учителка ще понесе цялата тежест на закона върху себе си. Но ви молим за малко търпение до приключване на разследването.

В детските градини и училищата на територията на община Поморие работят великолепни педагози и това се чете в усмивките на децата, които ежедневно посещават учебните заведения. Абсолютно всеки би реагирал меко казано „рязко“, ако долови в детето си не усмивка, а поведение, говорещо за травма.

Но не е редно цели колективи да бъдат подложени на стрес и заплахи, заради недоказани престъпления на един. Причината да няма официално изявление от директора на ДГ „Радост“ е, че не бива да се пречи на разследването.

Нека останем фокусирани върху случая, съблюдаващи действията на органите. Но нека оставим и учителите да работят спокойно, осигурявайки спокойствие и на децата ни, се казва в позицията.

Междувременно семейството, което е подало сигнала за насилие над 4-годишната им дъщеря, от седем месеца вече не живее в Каблешково. Колко време е продължил проблемът, към момента няма информация, предава БНР.

Детската възпитателка, която е обвинена в тежко престъпление срещу 4-годишно дете, е освободена и не е на работа в момента. Кметът на Каблешково Ивайло Иванов отказа коментар по случая с аргумент, че докато тече разследване, няма право да изразява мнение.

Очаква се в следобедните часове изявление на прокуратурата в Бургас с повече подробности относно разследването. Случаят е изключително тежък, а за извършеното насилие родителите заявяват, че имат медицински експертизи. В социалните мрежи родители на деца от Каблешково призовават за протести.