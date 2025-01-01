Държавен вестник обнародва приетия от Народното събрание Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Министерският съвет предлага на НС да одобри удължителен бюджет за 2026 г.



Това става ясно от днешния брой 113 на Държавен вестник.



"УКАЗ № 272



На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България



ПОСТАНОВЯВАМ:



Да се обнародва в "Държавен вестник“ Законът за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., приет от 51-вото Народно събрание на 17 декември 2025 г.



Издаден в София на 19 декември 2025 г.



Припомняме, че депутатите приеха окончателно удължителния бюджет със 186 гласа "за" и 3 "против" на 17 декември. В гласуването участваха депутати от всички партии и коалиции в НС, с изключение на "БСП - Обединена левица".

В проекта е заложена рамка за приходите и разходите и гаранции за социалните плащания и парите за общините в периода, в който няма да има нов редовен бюджет.