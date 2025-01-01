Депутатите от „Продължаваме промяната–Демократична България“ Асен Василев и Ивайло Мирчев обвиниха управляващите в „най-наглото гласуване в този парламент“, след като бюджетът бе включен в дневния ред. Двамата алармираха, че документът предвижда 20 млрд. нов дълг и служи за предизборно харчене. Междувременно ообаче от ИТН и ГЕРБ обявиха, че биха подкрепили само удължителен бюджет, което от ПП-ДБ счетоха като страх от протести.

Тази сутрин в кулоарите на Народното събрание депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Асен Василев обяви: „Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент. За четвърти път управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет и току-що го вкараха в дневния ред".

В тази връзка той призова всички хора да излязат на протест в 18:00 часа на 18 декември, за да бъде „блокирано това безобразие финално“. „И да не им позволим да откраднат 20 млрд. дългове, които са заложени в този бюджет“, категоричен бе Василев.

След него думата взе народният представител Ивайло Мирчев, който заяви, че целта на този „крадлив бюджет“ е за харчене по време на предизборната кампания, за да могат да купуват гласове. „Уредникът на музея на социалистическите бюджет току-що реши България да приеме този крадлив бюджет. Става дума за милиарди, които трябва да бъдат харчени по време на предизборната кампания, за да могат да бъдат купени гласове. Това е целта да мине този бюджет, защото иначе нямат откъде да харчат милиарди. Подчинили са ГЕРБ и уредникът на музея на социалистическите бюджети е казал на Борисов ГЕРБ да подкерпя и ГЕРБ го подкрепи“, съобщи Мирчев.

Той обясни, че поводът за многохилядните протести в страната е именно този бюджет, който „сега ще бъде приет“. Междувременно редовното заседание на НС беше прекъснато заради извънредна ситуация и бой между депутати. По-късно Деница Сачева от ГЕРБ-СДС обяви на брифинг в НС, че удължителният бюджет щял да бъде приет и че заради БСП вкарали редовния.

Последва втори брифинг в кулоарите от страна на ПП-ДБ. „Очевидно се уплашиха от протеста, който свикахме и веднага управляващата коалиция на Пеевски, на уредника на музея на социалистическите бюджети, гласува в обратната посока“, заяви Мирчев.

„Това показва само едно нещо – много е важно гражданите да излязат утре на протест, очевидно се страхуват само от това. Страхуват се само от гражданите, нищо друго не им дава тяга. Извън опита днес да бъде приет отново стария бюджет и Пеевски да може да си проведе за милиарди, опитват да не върнат машините за гласуване, опитват да саботират свалянето на охраната на Пеевски, утре в комисия са правилата по Магнитски да важат и за България. Прави се всичко възможно това управление да има тези милиарди, за да може с тях да продължи да оперира по време на изборите“, смята Мирчев.

Той даде думата на Асен Василев, обвинявайки репортерки от „Пеевските медии“, че заглушавали това, което опитва да каже, говорейки „като стерео“ от двете му страни.

След това Василев обясни защо хората трябвало да излязат пак на протест: „Защото те искат махането на Борисов и на Пеевски от българската политическа система. Видя се, че три дена като нямаше протести, те се самозабравиха и се опитаха пак да вкарат крадливия бюджет. Като казахме, че ще има бюджет, се изплашиха. Но в момента Борисов и Пеевски продължават да харчат по една детска градина на година за собствената си охрана. Отцепват с жандармерия целия квартал, 20 човека ги охраняват, допълнително барети, има снайперисти, разположени около къщите и на двамата. Снимали сме го това и го знаем. Това трябва да спре“.

Василев добави, че ако лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов "имаше грам останало достойнство и не го е страх" - щеше сам да се откаже от охраната си. ПП-ДБ са внесли законопроект за свалянето на неговата охрана, както и на Делян Пеевски, който очакват да бъде подкрепен в ресорната комисия.

"Поставили сме въпроса за Изборния кодекс и изцяло машинно гласуване, започваме пак да виждаме мишкуване на тези хора. Единственият начин е да стане както досега - да оказваме натиск отвътре в парламента а хората на площада да покажат ясно какво искат. Всички на площада утре в 18 часа!", каза още Асен Василев.

"Крадат от бюджета, машините за гласуване, искат да си осигурят милиарди и Сарафов трябва да бъде изметен от прокуратурата. Сливаме двата протеста с ИПВ утре", обобщи Мирчев.