ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължителен бюджет. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

"Но за всички да е ясно, че последиците, до което води това са тежки", каза още той.

Няма да има увеличение на доходите за учители, лекари, над 400 хил. семейства - няма да получат навреме детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, над 100 хил. лични асистенти ще имат забавяне, 750 хил. хора с увреждания също са изоставени без средства. Виновните си имат имена: Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ, заяви Борисов.