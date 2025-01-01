Президентът Румен Радев посредщна представители на парламентарната група на "БСП-Обединена левица", като част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството. В рамките на срещата стана ясно, че левицата няма да участва в разговори за кабинет в това Народно събрание. Акцент в разговорите бил бюджетът, като в БСП-ОЛ били изненадали от партньорите си в управлението за промяната на позицията им - че ГЕРБ и ИТН ще подкрепят само удължителния бюджет.

Формацията бе представена при държавния глава от председателя на БСП Атанас Зафиров, министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, народните представители Драгомир Стойнев и Кирил Добрев и заместник-председателя на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов.

Държавният глава определи като труден момента за БСП заради двойната оставка – на управляващата коалиция и на Изпълнителното бюро на партията. "Вашата столетна партия е преминала през много по-тежки изпитания и ще се справите и с тези предизвикателства", добави Румен Радев. Той попита левицата ще търси ли стабилност в рамките на нова управленска коалиция, или отиваме твърдо към предсрочни избори, трябва ли да се отвори Изборният кодекс и за отношението към машините за гласуване и към бюджета.

"Това е единственото управление, което за повече от година не успя да генерира нито един корупционен скандал. Оставката на правителството след протестите вече е факт. В държавнически план сме удовлетворени от участието ни в управлението, в тeснопартиен план – не сме", заяви председателят на БСП и вицепремиер в оставка.

По думите му незрялостта на политическата система и партийният егоизъм са довели до това, че управлението е загубило легитимност. "Протестите имаха обектен характер и имаха за фундамент стремежа към лидерство и повече партийност. Оставката на правителството вече е факт", каза Зафиров и допълни, че е наясно, че БСП е претърпяла своеобразна щета от участието в управлението. "Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство и ние няма да участваме в такъв тип разговори", категоричен бе лидерът на БСП.

"Преди около година от БСП-ОЛ решихме да градим, приехме да влезем в управлението в името на държавността. За цените, за спекулата бяхме първите, които поставихме тази тема, подготвихме законопроект за овладяване на спекулата, смятам, че не позволихме да се развихри безконтролната спекула". , Участвахме активно във всички мерки, които правителството предприе. Смятам, че на този етап не позволихме да се развихри така пророкуваната безконтролна спекула в българската търговска мрежа“, добави Зафиров.

Той каза още, че са понесли "много критики заради нашите предложения в първия вариант на бюджет". "За нас най-важна беше социалната му част, но за тази цел трябва да има стабилни приходи. Не може да има силна държава без стабилни финанси и справедливо данъчно разпределение. С удължителен бюджет поставяме под риск съществуването на големи групи уязвими хора от населението, както и социални системи. Автоматичното влизане на еврото няма да доведе до скок на цените“, смята вицепремиерът в оставка, който заяви, че са предложили ново разглеждане на редовния бюджет.

Зафиров добави, че БСП ще участва активно в дебатите за промени в Изборния кодекс, като подкрепят машинното гласуване, но не в настоящия си вид. Според него голяма част от избирателите на левицата държи и на хартиеното гласуване, затова предстои изясняване на позицията на формацията по темата.

„Чувам, че в парламента имало пърформанс. За съжаление, опасявам се, че ставаме свидетели на опит за агресивна реторика, в това число и към президентската институция, и поредно нагнетяване на социално и политически напрежение. Искам да ви уверя, че БСП остава на територията на градежа“, заяви Зафиров по повод скандала в парламента, включващ и ритници, малко по-рано тази сутрин.

След края на разговорите Зафиров заяви, че са имали приятелски разговор с президентската институция по теми, които вълнуват българското общество. „Безспорно темата с бюджета беше ключова в разговора. Изразихме обща загриженост за евентуалното неприемане на редовен бюджет. С изненада научаваме за тази промяна в позицията на нашите партньори в управлението“, каза още той.

"Обществото има нужда от редовен бюджет със силен социален вектор и със защита на инвестиционните процеси и увеличаване на заплатите. Много е рисково да влизаме с удължителен закон в първата ни година с евро. Със сигурност ще гласуваме за редовна план-сметка. Изненадва ме неразбирането на очакванията на обществото", коментира той.

Премиерът Росен Желязков обяви преди дни, че правителството подава оставка. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя. До нея се стигна след масови протести в София и други градове на страната този месец.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът започва нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.