Високо напрежение в парламента - редовното заседание на НС беше прекъснато заради извънредна ситуация и бой между депутати.

Докато министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков говореше от трибуната и искаше да даде отговори на въпроси на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, камерите показаха размяна на реплики и последвал физически сблъсък между Гюнай Далоолу от „ДПС-Ново начало“ и Радостин Василев от „Морал, единство, чест“.

От кадрите се видя ритник от Василев, блъскане от Далоолу и посягане от лидера на МЕЧ с юмрук към депутата от „ДПС-Ново начало”.

Междувременно имаше и обиди и словесни атаки.

„Мухльо, ще ти счупя зъбите!”, крещеше Радостин Василев.

„Ела, бе, мършо”, отговори му Гюнай Далоолу.

Заради създалата се ситуация и за успокояване на политическите страсти председателят на парламента Рая Назарян обяви почивка до 11:00 ч.