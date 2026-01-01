Министерството на образованието и науката подготвя отмяна на частта в националното външно оценяване след 7. клас, която включва задачи с елементи от природните науки. Форматът на изпита и времетраенето остават същите като в предложения за тази година модел. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти във Велико Търново, съобщиха от образователното министерство.

Решението е свързано с последното определение на Административния съд-София, което създава несигурност особено в настоящата политическа ситуация. „За да няма непредвидимост в системата изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи“, обясни министър Вълчев. Той уточни, че националното външно оценяване за 4. и 10. клас остава без промени – така както е утвърдено преди началото на учебната година.

Припомняме, че се предвиждаше националното външно оценяване по математика в 7. клас да включва 6 интегрирани задачи от областите биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, и география и икономика.

В момента се подготвя нова заповед на министъра на образованието и науката, която частично ще измени тази, утвърдена през август миналата година и ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика. Целта е да се осигури спокойствие и предвидимост на системата в следващите месеци.

Още в началото на тази седмица министър Красимир Вълчев проведе редица срещи и разговори по темата, включително и с жалбоподателите срещу въвеждането на интегралните задачи. Участниците се обединиха, че предвид създалата се към момента невъзможност за продължаване на планираните реформи за нормалното функциониране на системата е по-уместно частта, която се оспорва, да бъде отменена.

Съдът спря временно новия интегрален изпит по математика след 7 клас

Административният съд – София-град спря временно предварителното изпълнение на заповедта на министъра на образованието и науката за въвеждане на новия интегрален формат на националното външно оценяване (НВО) по математика след 7. клас.

Заповедта от август 2025 г. предвиждаше изпитът по математика в края на 7. клас през учебната 2025/2026 г. да бъде интегриран и да включва елементи от още шест учебни предмета – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, както и „Човекът и природата“. Съгласно заповедта изпитът трябваше да съдържа общо 24 задачи – 18 по математика с избираем и свободен отговор и 6 интегрирани задачи, които изискват математически умения, но проверяват и знания от природните науки. Предвиденото времетраене беше 180 минути.

Новият формат беше атакуван в съда от родители, които подадоха жалби с аргумента, че промяната нарушава принципа на предвидимост в образователната система. Според тях въвеждането на нов тип изпит в кратки срокове поставя учениците от различни випуски в неравностойно положение.

От Министерството на образованието и науката посочваха, че целта на интегралния формат е да се засили обучението по природните науки – сфера, в която България традиционно изостава спрямо средните резултати в Европейския съюз.