Окончателно – променят изпита за Национално външно оценяване по математика след 7 и 10 клас. Това обявиха от Министерството на образованието след края на днешното заседание на Министерския съвет.

На прага на новата учебна година в сила влизат и електронните здравни досиета на учениците. Родителите вече няма да се налага да носят хартиени бележки.

Още от учебната 2025–2026 година промените в изпита по математика влизат в сила. Една трета от задачите ще включват, освен познатите теми, и разбиране на съдържание от природните науки. Досега учениците решават практически задачи, свързани с изчисляване на скорост, път и време. От Министерството на образованието увериха, че няма да се изисква наизустяване на физични формули. Новите задачи ще включват например изчисляване на електрически ток, мощност или определяне на потреблението на енергия, предаде NOVA.

Новите задачи в Националното външно оценяване няма да затруднят учениците, смятат от образователното министерство, но децата трябва да упражняват повече практическите задачи.

„Този изпит в нормативната уредба е заложен от 2020 г. Това, което сме предложили като изпит по математика за следващата година, няма да бъде много по-различен от предходните години, въпреки че една трета от задачите ще включват и познаване на съдържание от природните науки. Но те ще останат математически задачи, това ще си остане изпит по математика“, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

Хартиените бележки остават в миналото

Хартиените бележки за деца и ученици остават в историята. Още от следващата седмица стартира системата, до която учебните заведения ще имат достъп. Дигитализацията обаче не отменя необходимостта от задължителен медицински преглед в кабинета на личния лекар.

„Вече няма нужда родителите да носят здравните профилактични карти на децата си, нито да предоставят така наречените контактни бележки. Цялата информация е налична в националната здравно-информационна система. Със съответните нормативни промени осигурихме достъп до нея на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училища. По този начин улесняваме над 2 милиона български граждани“, подчерта здравният министър Силви Кирилов.

За отстраняването на евентуални проблеми на системата ще отговарят от „Информационно обслужване“.

„И се надявам тази дигитална трансформация все повече да присъства в нашия живот. Както добре знаете, има приложение Е-ЗДРАВЕ. Призовавам всички родители да инсталират това приложение и чрез него, освен своя здравен статус, да могат да следят и този на децата си“, посочи министърът на електронното управление Валентин Мундров.

„Всички деца, които са минали здравно профилактични прегледи след 1 януари 2025 година, няма да се налага да предоставят бележки. Тази информация ще бъде получена електронно от училищните медицински специалисти, респективно медицинските специалисти в детските градини“, каза Вълчев.

Учениците, които не са минали профилактичен преглед, са задължени да го направят до края на месеца.