Социалните помощи за декември 2025 г. ще бъдат изплатени в евро след 15 януари тази година. Новите размери на помощите ще се прилагат за януари и ще бъдат изплащани през февруари. Това съобщава Агенцията за социално подпомагане (АСП) във връзка с еврото и новия размер на линията на бедност и на минималната работна заплата за новата година.

Основата за подпомагане, на чиято база се определя правото на месечна социална помощ и на целевата помощ за отопление, е в размер на 30% от линията на бедност, т.е. 117,19 евро. Доходният критерий за отпускане на месечна целева помощ за заплащане на наем на общинско жилище е 390,63 евро общ доход на семейството, информират от АСП.

Максималният размер на еднократната помощ за инцидентно възникнали жизненоважни потребности е до 1171,89 евро, а на еднократната целева помощ за издаване на лична карта е до 117,19 евро. Размерът на месечната целева помощ за покриване на първоначалните потребности на младежи, напускащи резидентна грижа, е 390,63 евро. Размерът на денталната помощ за ветераните от войните е до 204,52 евро, а на еднократната при смърт на ветеран от войните е 255,65 евро. Размерите на семейните помощи за деца нямат промяна и също са превалутирани в евро.

Помощта за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас за учебната 2025/2026 година е 300 лв., или 153,39 евро, като вторият транш от нея в размер на 76,70 евро ще бъде изплатен през март.

За отпускане на еднократната помощ за бременност съгласно Закона за семейни помощи за деца и на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, средномесечният доход за предходните 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението-декларацията, е до 439,71 евро.

Доходният критерий за месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 г., за предходните 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението-декларация, трябва да е до 388,58 евро за отпускане на пълния размер на помощта и от 388,59 евро до 439,71 евро за отпускане на 80% от пълния размер на помощта.

Във връзка с въвеждане на еврото изплащането на семейни помощи ще бъде само в пари през периода от 1 януари до 30 юни 2026 г. Хората, на които са отпуснати семейни помощи в натура, трябва да подадат заявление в свободен текст, в което да декларират желания начин на изплащане на помощта – по касов или безкасов път, разясняват от АСП.

Месечната финансова подкрепа за хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст за 2026 г. е в размер на 27,34 евро при степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто. От 71 до 90 на сто сумата е 58,59 евро, над 90 на сто – 97,66 евро и над 90 на сто с определена чужда помощ – от 117,19 евро до 222,66 евро, в зависимост от вида на получаваната пенсия.

Хората с трайни увреждания имат право и на целеви помощи, определени като процент от линията на бедност, вкл. помощ за закупуване на лично моторно превозно средство – до 1562,52 евро, за приспособяване на жилище – до 781,26 евро, за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги – до 312,50 евро, както и за покриване на разходите за един придружител – до 312,50 евро.

Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се определя като процент от минималната работна заплата, в зависимост от броя на настанените деца. За едно дете е 150% от минималната работна заплата, в размер на 930,30 евро. За две деца е 160% от минималната работна заплата, в размер на 992,32 евро. За три или повече деца - 170% от минималната работна заплата, в размер на 1054,34 евро.

За настанени за отглеждане в приемно семейство деца се предоставят средства за отглеждане и възпитание въз основа на административна заповед или съдебно решение за настаняване. Средствата са месечни и се диференцират съобразно възрастта на детето както следва:

До 3 години - 1,1 пъти от линията на бедност за съответната година, или 429,69 евро;

От 3 до 14 години - линията на бедност за съответната година, или 390, 63 евро;

От 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година, в размер на 429,69 евро.

За деца с увреждания към месечните средства се изплаща добавка в размер 30 на сто от линията на бедност, независимо от дохода на семейството, в размер на 117,19 евро. За превенция на изоставянето и реинтеграция на детето в семейна среда, за отглеждане при близки и роднини и в приемни семейства може да се предоставя еднократна помощ до шест пъти в годината.

Еднократна помощ е различна от месечната и се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето. Общият размер за годината е двукратният размер на линията на бедност за съответната година, която е до 781,26 евро, информират още от АСП.

За деца, настанени при роднини и близки, дирекция "Социално подпомагане" може да отпуска месечни помощи, ако средният месечен доход на всеки от съпрузите или на родителя/родителите, живеещи заедно, на ненавършилите пълнолетие деца, както и на навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, е по-нисък от размера на линията на бедност.

Размерът на месечната помощ за деца, настанени за отглеждане при роднини и близки се определя по предложение на социален работник от дирекция "Социално подпомагане" и се диференцира съобразно възрастта на детето е следната:

До 3 години – до 1,1-кратния размер на линията на бедност, или до 429,69 евро;

От 3 до 14 години - до размера на линията на бедност, в размер до 390,63 евро;

От 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - до 1,1-кратния размер на линията на бедност, в размер до 429,69 евро.

От АСП уведомяват, че от гражданите не се изисква предприемането на каквито и да е действия, за да получат помощите си в евро.

От 1 януари България официално премина към разплащане с евро.