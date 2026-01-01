Руски дронове атакуваха цели в Киев рано днес, убивайки най-малко двама души, предизвиквайки пожари и нанасяйки значителни щети, съобщиха официални лица, предаде Ройтерс.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на столицата, написа в Teлеграм, че двама души са загинали при ударите, които започнаха около полунощ.

Кметът Виталий Кличко посочи, че броят на жертвите е трима, а шестима са ранени. Един от загиналите, каза той, е бил лекар от бърза помощ, пристигнал в апартамент, ударен последователно от два дрона.

Кличко каза, че две жилищни сгради са били ударени на източния бряг на река Днепър, което е причинило значителни щети. В една от сградите цялото фоайе е било унищожено. Висока сграда също е била сериозно повредена в централния район на града, каза той.

Ткаченко каза, че един дрон е предизвикал пожар в търговски център, а друг е паднал пред медицинско заведение.

И двамата официални представители казаха, че са избухнали пожари в няколко квартала на града.

В Киев въздушната тревога продължи повече от три часа след първите атаки с дронове.