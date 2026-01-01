Руските удари през нощта по Украйна засегнаха медицинско заведение в столицата Киев. Четирима пациенти са ранени, а един загина, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от ДПА.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази съболезнования на семейството на жертвата в публикация в "Екс" и заяви, че лечебното заведение ще бъде възстановено.

"Снощи руската армия "порази" още една болница – в Киев, с функциониращо стационарно отделение. Пациентите трябваше да бъдат евакуирани", написа той.

Той заяви, че ударите трябва да напомнят на партньорите на Украйна за продължаващата нужда от противовъздушна отбрана, финансиране за прехващащи дронове и оборудване за енергийния сектор.

При ударите загина и мъж във Фастовски район, Киевска област, като регионалната полиция заяви, че е намерила тялото на жертвата по време на противопожарни операции в дома му.

Жилищни сгради, автомобили и гаражи бяха повредени на няколко места в района на Киев, а през нощта в цялата страна звучаха сирени за въздушно нападение.

Украинските въздушни сили заявиха, че Русия е използвала девет балистични ракети и преработени противовъздушни ракети, както и 165 бойни дрона в атаките. От тях 137 дрона са били прехванати.