В Амурска област е дерайлирал товарен влак с 35 вагона, предаде ТАСС. Инцидентът е станал на участъка Гонжа–Гудачи от Забайкалската железопътна линия.

„На 5 януари товарен влак с 35 вагона дерайлира на участъка Гонжа–Гудачи от Забайкалската железопътна линия в Магдагачинския общински район. Повредена е железопътната инфраструктура. Няма заплаха за околната среда“, се казва в съобщението.

🚂❌ Investigators in the Amur Region have opened a criminal case in connection with a railway accident, the Eastern Investigative Committee of the Russian Federation reports. It is being investigated under Article 263 of the Russian Criminal Code (violation of traffic safety… pic.twitter.com/RJWVAbBZkm — LX (@LXSummer1) January 5, 2026

Движението по участъка е преустановено и се очакват закъснения на пътническите влакове.

Към мястото са изпратени възстановителни влакове за отстраняване на последиците от дерайлирането. На път е и оперативна група на МЧС. В Главното управление на МЧС за Амурска област е създадена работна група от постоянния оперативен щаб.