В Амурска област е дерайлирал товарен влак с 35 вагона, предаде ТАСС. Инцидентът е станал на участъка Гонжа–Гудачи от Забайкалската железопътна линия.

„На 5 януари товарен влак с 35 вагона дерайлира на участъка Гонжа–Гудачи от Забайкалската железопътна линия в Магдагачинския общински район. Повредена е железопътната инфраструктура. Няма заплаха за околната среда“, се казва в съобщението.

 

 

Движението по участъка е преустановено и се очакват закъснения на пътническите влакове.

Към мястото са изпратени възстановителни влакове за отстраняване на последиците от дерайлирането. На път е и оперативна група на МЧС. В Главното управление на МЧС за Амурска област е създадена работна група от постоянния оперативен щаб.

