Руските сили са предприели въздушна атака по украинската столица Киев, заявиха украинските военни, предаде Ройтерс.

Нападението е започнало в ранните часове на деня, поясни ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко. Той призова хората да се укрият в бомбоубежищата, докато тревогата бъде отменена.

Задействани са средства на противовъздушната отбрана с цел елиминиране на заплахата над столицата, обяви военната администрация на Киев.

Повече подробности на този етап не се съобщават.