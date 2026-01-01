Независимо дали слушаме подкаст, музика или говорим по телефона, много от нас прекарват по няколко часа на ден със слушалки.

Здравните съвети относно слушалките обикновено се фокусират върху това как силният шум може да повлияе на слуха ни. Например, за да се избегне загуба на слуха, Световната здравна организация съветва хората да поддържат силата на звука под 60% от максималната на устройството си и да използват устройства, които следят излагането на звук и ограничават силата на звука, съобщи Science Alert.

Но освен звук, какво друго попада в ушите ни? Изследователят Рина Уонг (Фу) от Университета Къртин обяснява, че използването на слушалки – особено вградените в ухото модели като тапите за уши – блокира ушния канал и поставя кожата в контакт с всякаква мръсотия или бактерии, които те могат да пренасят.

Как работи ухото

Слушалките, които се поставят върху ушите, покриват цялото външно ухо – еластичния хрущял, покрит с кожа, който е оформен така, че да улавя звуковите вълни. Слушалките, които се поставят в ухото (както и слуховите апарати), са оформени така, че да се побират и покриват входа на външния ушен канал, който се нарича ушна мида.

Звуковите вибрации преминават през ушния канал – който е с форма на S и е дълъг няколко сантиметра – за да достигнат тъпанчето. По-дълбоките части на ушния канал произвеждат ушна кал и мазнини. Те помагат да поддържате кожата си здрава, хидратирана и по-малко уязвима към инфекции.

Малките косми в ушния канал също помагат за регулиране на температурата и предпазват от проникване на чужди частици. Тези косми и ушната кал помагат за улавяне и извеждане на малки частици, олющена кожа и бактерии от ушния канал.

Ушната кал е методът на ухото за самопочистване и ние обикновено я забелязваме само когато е в прекалено голямо количество. Прекомерното натрупване може да блокира слуха ви или дори да запуши мрежата на вашите слушалки. Но не се опитвайте сами да изваждате ушната кал от ушите си. Ако сте загрижени, потърсете съвет от фармацевт или общопрактикуващ лекар.

Как слушалките могат да повлияят на бактериите в ухото

Здравите ушни канали са дом на редица безвредни микроби – главно бактерии, но също и гъбички и вируси. Те се конкурират за пространство и хранителни вещества, а това разнообразие затруднява установяването на потенциални патогени (микроорганизми, причиняващи заболявания).

Но носенето на слушалки (и други устройства, поставяни в ухото, като слухови апарати или тапи за уши) може да наруши баланса между „добрите“ и „лошите“ бактерии.

Проучване от 2024 г. сравни бактериите във външните ушни канали на 50 души, които използват слухови апарати, и 80, които не използват. Изследователите установиха, че хората със слухови апарати – чиито външни ушни канали са блокирани за продължителни периоди – имат по-малко видове бактерии в сравнение с тези, които не използват.

Друго проучване от 2025 г. разгледа как използването на слушалки (включително над ухото, в ухото и върху ухото) влияе на гъбичките и бактериите във външния ушен канал. То установи, че използването на слушалки е свързано с по-голям риск от ушни инфекции, особено ако хората ги споделят.

Това може да се дължи на факта, че носенето на слушалки – особено устройствата, поставяни в ухото – прави външния ушен канал по-топъл и по-влажен. Задържането на влага е особено вероятно, ако тренирате и се потите, докато носите слушалки.

По-високата влажност увеличава риска от ушни инфекции и секрети, включително гной.

Носенето на устройства за поставяне в ухото, като слухови апарати или слушалки, за продължителни периоди от време също може да попречи на естествената „самопочистваща“ функция на ухото, подпомагана от ушната кал.

Какво да направим

Повечето от нас се нуждаят – или обичат – да носят слушалки в ежедневието си. Но за доброто здраве на ушите е важно да им даваме почивка. Позволявайте на ушните си канали да „дишат“ през деня, за да не са постоянно запушени и да не стават влажни и горещи.

Можете също да опитате слушалки с костна проводимост. Те не запушват ушния канал, защото предават звука през черепа директно във вътрешното ухо. Те обаче могат да бъдат скъпи. И макар че позволяват на ушите ни да дишат, вибрациите с висока интензивност (висока сила на звука) все пак могат да увредят слуха, така че, както при всички слушалки, е необходима предпазливост.

Почиствайте устройствата си редовно. Препоръките варират от веднъж седмично до ежедневно или след физическа тренировка. Например, можете да ги избършете с кърпа или да използвате детска четка за зъби с меки влакна, навлажнена с леко сапунена вода. Изсушете ги с хартиена салфетка и оставете да изсъхнат за няколко часа, преди да ги заредите или използвате отново.

Не използвайте слушалки, когато сте болни. Ако имате ушна инфекция, избягвайте да използвате слушалки, тъй като те могат да повишат температурата и влажността в ухото ви и да забавят възстановяването.

Следете за симптоми. Ако ушите ви сърбят, зачервят се или имате секрет, спрете да използвате устройства, поставяни в ушите, и потърсете лекарска помощ.