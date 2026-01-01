Българският туризъм стои много стабилно. Това е една от работещите икономики. Промяната на цените на петрола от 2012 г., когато имаше голяма петролна криза, не се отрази на туризма, предполагаме, че сега това увеличение също няма да се отрази. Това заяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов.

Той отговаря на въпроси за това как войната в Близкия изток ще се отрази на българския туризъм.

„Ние не очакваме пазарът до отпадне от сезона. Много израелци напускат Израел и в България продължават да пристигат хора от Израел. Като цяло ние очакваме числата в годишен план да надхвърлят 200 хиляди посещения от Израел, което е повече от това, което е било през 2024 г. в България“, каза Драганов относно това колко сериозен удар може да понесе българският пазар на фона на анулирането на резервации от страна на израелски туристи заради войната в Близкия изток.

Попитан трябва ли българите и чуждите туристи да се подготвят за по-скъпи почивки това лято, тъй като горивата поскъпват, той отговори отрицателно и поясни: „Ние имаме предварителни записвания, които текат още от миналата година. Борсата, която беше в Берлин – ITB Berlin в началото на този месец, видяхме, че записванията вървят добре. Като цяло ние сме гарантирали, че цените няма да имат промяна от това, което е обявено и вече продадено за тези, които са си купили почивки.“

Драганов припомни, че голямата петролна криза от 2012 г., когато барелът се движеше между 100-125 долара, не се отрази на туризма. „Ние сега сме далеч под тази граница. Предполагаме, че сега това увеличение няма да се отрази на туризма", добави той.

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма не очаква съществен спад на чуждите туристи. „Общо взето при 13,6 милиона чуждестранни влизания в страната, тази година очакваме те да достигнат 14 милиона. Пътуванията на българина надхвърлят 26 милиона в страната в годишен план, така че като цяло българският туризъм е много стабилен и всеки си има клиентела за неговия хотел или ресторант", отбеляза Драганов и призова браншът да се ориентира към традиционната си клиентела.

На въпрос относно настояването на бизнеса туризмът да бъде признат за стратегически сектор и какво конкретно трябва да направи държавата, за да не губи България туристи от конкурентни дестинации, той коментира, че ние нямаме дефиниция на стратегически сектор и това е някакъв шлагер, който се повтаря често в българския туризъм. „Българският туризъм стои много стабилно. Ние виждаме, че това е една от работещите икономики. Докато в други сектори различни кризи могат да се отразят, туризмът върви нагоре и нагоре през последните години и продължава да бъде стабилен, не само на пазар „България", но и в европейски, и международен мащаб. Числата, които дава Световната организация по туризъм за миналата година са един значителен ръст от близо 4,3% и по същия начин смятам, че туризмът ще продължи да се развива у нас, като ще става все по-добре и по-добре“, прогнозира директорът на Института за анализи и оценки в туризма.

По думите му международната обстановка влияе, но не чак толкова, защото независимо от войните, това не се отразява на големите обеми.

Във връзка със спекулата и наблюдава ли се такава в туристическия бранш, Драганов заяви, че всички цени, които трябваше да бъдат завишени, бяха завишени още миналата година и завишението е в рамките на това, което пазарът може да поеме. „В България ние имаме жестока конкурентна борба, имаме свръхпредлагане както на легла, така и на столове в ресторантите. При 1,5 милиона легла, ние имаме над 6 милиона стола в ресторантите“, добави той.

Конкуренцията е много голяма, но стоим много добре на картата на туризма, увери Драганов и посочи, че в България местата за настаняване в търсачката са 18 хиляди, в Гърция – 65 хиляди, в Турция – 75 хиляди. „Или спрямо тези обеми, които ние имаме и приходите, които организираме от туризъм, включително приходите от турист, смятам, че стоим много добре“, допълни той.

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма обърна внимание и че в туристическия бранш еврото влезе най-лесно, тъй като туризмът работи с валути и ще продължи да работи не само с евро, а и с всички световни валути.

Драганов даде и съвети към хората в бранша. „Туризмът е нещо много обикновено. Ако давате квартира под наем, на вас ви трябват легла, гардероб и обзавеждане. Ако давате къща за гости, на вас ви трябват няколко стаи, обзаведени. Ако имате хотел – няколко десетки стаи обзаведени. И оттук нататък от вас зависи колко туристи ще имате и откъде. Единствено от вас зависи как ще измислите фокуса в туризма, така че да печелите от това“, каза още той.

И в заключение подчерта: „Хората трябва да работят с любов, да си обичат работата, да не се притесняват и да знаят, че туризмът не е за всички, а туризмът е за този, който умее да прави нещата добре.“