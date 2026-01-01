Американският презиент Доналд Тръмп каза, че Иран е останал само с 21 до 22% от ракетите си. Стопанинът на Белия дом съобщи това в интервю за предаването на Ен Би Си "Среща с пресата" (Meet the Press), предадоха агенциите.

"Те все още имат известен брой ракети и дронове. Ако говорим в проценти, може би става дума за 21 до 22% при ракетите. Това са много ракети, но не толкова много, колкото към момента на нашата първа атака", заяви той пред Ен Би Си.

На този фон по време на предизборна проява в Уисконсин в подкрепа на кампанията на републиканците за междинните избори Тръмп обеща скорошен край на войната в Иран и намаление на цените.

По думите на президента съвсем скоро в преговорите с Ислямската република може да настъпи напредък, макар постигането на споразумение за край на конфликта засега да се изплъзва.

Президентът на САЩ: Войната с Иран приключва скоро, стратегическите цели са постигнати

Той призова избирателите в Уисконсин към мобилизация за изборите.

"Ще излезем от Иран много скоро и това ще стане по един или друг начин", каза той на кръгла маса в Чипела Фолс. "Цените на торовете ви ще спаднат до нивата, на които бяха преди четири месеца."

Действащият конгресмен от този избирателен район в Камарата на представителите Дерик ван Орден е тясно свързан с Тръмп и изтъква фокуса на правителството във Вашингтон върху фермерските райони на Америка като плюс за региона.

Но крехката преднина, с която беше преизбран през 2024 г. го прави приоритетна мишена за демократите, които се надяват да обърнат съотношението на силите в Камарата, където мнозинството на републиканците се държи на косъм (217 срещу 212 гласа).

Също вчера енергийният министър на САЩ Крис Райт каза, че за понижение на цените на бензина и дизела ще е нужно решение на конфликта с Иран, което да направи възможно през Ормузкия проток да преминават по-големи обеми петрол.