Цената на биткойна падна под 60 000 долара – най-ниското ниво от октомври 2024 г., точно преди избора на Доналд Тръмп, който я изстреля до рекордно високо ниво.

Към 19:15 българско време валутата отбеляза спад от около 6% до 59 7709 долара, след което леко намали загубите си, предаде АФП.

Изборът на Тръмп, ревностен защитник на криптовалутите, за втори мандат в Белия дом през ноември 2024 г. предизвика вълна от ентусиазъм в сектора, и цената на биткойн се изстреля до почти 110 000 долара.

Настоящият спад е причинен от фактори, включително една корпоративна разпродажба, според Ема Бернуау, консултант в Eurosagency.

Изненадваща продажба от страна на Strategy – един от най-известните корпоративни притежатели на биткойни – разклати доверието. Компанията разкри, че е продала 32 BTC от резервите си, което е първата подобна продажба от няколко години насам.

„Въпреки че сумата беше минимална, символичното значение е значително. Пазарът като цяло считаше, че Strategy няма намерение да продава своите биткойни и ще продължи да ги натрупва, независимо от пазарните условия“, заяви Бернау.

Бернау каза, че дългосрочните инвеститори могат да разглеждат спада като възможност за покупка, и посочи няколко потенциални благоприятни фактора, включително напредъка в законодателството на САЩ за подкрепа на сектора. | БГНЕС