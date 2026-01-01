Песенният конкурс „Евровизия“ през 2026 г. е бил гледан от 131 милиона зрители, предаде АФП, цитирайки организаторите. Това е с 35 милиона по-малко в сравнение с предходната година, след като пет държави бойкотираха надпреварата заради участието на Израел.

България спечели конкурса за първи път в историята благодарение на Дара и нейното динамично парче „Бангаранга“, което триумфира в 70-ото издание на най-голямото музикално събитие, излъчвано на живо по телевизията. Израел завърши на второ място.

Нидерландия, Исландия, Испания, Ирландия и Словения се оттеглиха от тазгодишното издание, като последните три държави отказаха дори да излъчат конкурса.

„Евровизия“ 2026 се проведе във Виена, а големият финал се състоя на 16 май.

Конкурсът, създаден през 1956 г., се организира от Европейски съюз за радио и телевизия (EBU) – най-големия световен алианс на обществените медии.

„Макар част от статистиката естествено да е по-ниска заради отсъствието на петте наши членове, които избраха да не участват тази година, оставаме ангажирани да направим всичко възможно, за да намерим път към завръщането им през 2027 г.“, заяви Мартин Грийн.

Най-висок дял на телевизионната аудитория е отчетен във Финландия (93%), Швеция (86%), Норвегия (83%) и Дания (79%).

В общо 35 измервани телевизионни пазара финалът е привлякъл среден зрителски дял от 42,6%. При аудиторията между 15 и 24 години този показател достига 54,8%.

EBU отбелязва, че в сравнение с „Евровизия“ 2025 в швейцарския град Базел зрителите са намалели с 3,8 милиона в Полша, с 3,7 милиона във Обединено кралство и с 3,3 милиона във Франция.

Съдържанието, свързано с конкурса, е генерирало над един милиард гледания в Инстаграм през тази година.

„Впечатляващо е да видим влиянието, което „Евровизия“ оказва върху младата аудитория по света“, каза Грийн.

„Стотиците милиони потребители, достигнати чрез нашите дигитални платформи, показват как конкурсът се е развил през последните 70 години – от телевизионно предаване до истински глобален културен феномен, присъстващ на множество платформи.“

Зрители от 148 държави и територии са участвали в гласуването за своите фаворити. Извън 35-те участващи страни най-много гласове са дошли от Съединени щати, Нидерландия, Канада, Испания, Ирландия, Словакия и Турция.

За концертите в залата Винер Щатхале са били продадени около 100 000 билета на фенове от 75 държави.

След победата на Дара следващото издание на „Евровизия“ ще се проведе в България.