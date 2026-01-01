Столичната община е започнала отчуждителни процедури за 21 поземлени имота и една сграда, необходими за осигуряване на транспортен достъп до бъдещата Национална многопрофилна детска болница в столичния квартал „Горна баня“. Това съобщиха от общината.

„Столична община последователно извършва отчуждителни процедури, които са важни за подготовката и стартирането на значими за града проекти. Много от дейностите са започнали още през 2024 и 2025 г. и продължават през настоящата, като основен приоритет са проектите с висока обществена значимост, свързани с инженерната и транспортната инфраструктура, образователната среда и развитието на зелената система на София“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

По данни на общината вече са отчуждени повече от 50% от имотите, които са необходими за изграждането на транспортния достъп до националната детска болница.

Имотите попадат в трасето на бъдещата т.нар. Западна тангента. Изготвен е предварителен анализ, както и проекти за участъци от улици, сред които ул. „Харманлийско въстание“.

От започнатите процедури по 11 заповеди вече са изплатени обезщетения, по още три процедури те са в процес, а за седем имота и една сграда е изготвен проект за изменение на кадастралната карта, който се разглежда от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. След приемането му ще бъдат издадени скици-проекти за реалните части от имотите, които подлежат на отчуждаване.

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Приоритет са транспортните проекти

От общината посочват, че приоритетно значение имат и отчуждителните процедури, свързани с разширяването на първа и трета линия на метрото, както и с изграждането на транспортен достъп до подземния паркинг при метростанция „Люлин“ от бул. „Панчо Владигеров“.

Сред стратегическите транспортни проекти, включени в програмата на Столичната община за тази година, са:

изграждането на втория етап на бул. „Източната тангента“ в участъка от бул. „Ботевградско шосе“ до бул. „Владимир Вазов“, като за първия етап вече се провежда процедура за избор на изпълнител;

изграждането на Западната тангента от надлеза при „Бакърена фабрика“ до връзката с бул. „Ломско шосе“ в район „Връбница“;

изграждането на уличната мрежа за транспортен достъп до Националната многопрофилна детска болница;

реализацията на IV Искърска топломагистрала в участъка от ул. „Самоковско шосе“ по бул. „Копенхаген“ до съществуващата топлофикационна камера;

поетапното отчуждаване на имоти за изграждането на ул. „Младежки проход“ в участъка от ул. „Луи Айер“ до Южната дъга на Софийския околовръстен път.

Инвестиции във ВиК инфраструктура и зелената система

Общината подготвя и отчуждителни процедури за инфраструктурни проекти, финансирани по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. Те включват изграждането на водещ колектор между бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Искърско шосе“, както и водоснабдителна и канализационна инфраструктура в кварталите „Абдовица“, „Димитър Миленков“, „Илиянци“, както и в село Герман и село Иваняне.

Съществен акцент в програмата е развитието на зелената система на столицата. Сред приоритетните проекти са поетапното изграждане на „Зеления ринг на София“, линейния парк в „Манастирски ливади – изток“ и обновяването и разширяването на парк „Люлин“.

За изграждането на „Зеления ринг“ вече се извършват отчуждителни процедури за 18 имота на територията на районите „Изгрев“ и „Слатина“.

От Столичната община подчертават, че продължават подготовката на проектната готовност за обекти с дългосрочен обществен ефект, насочени към подобряване на транспортната инфраструктура и градската среда.